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Жительница Донецка рассказала о первых минутах после удара ВСУ

Жительница рассказала, как в результате удара ВСУ оказался разбит подъезд в ее доме.
Игнат Далакян 2024-08-16 16:07:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жительница Донецка рассказала «Звезде», как украинские боевики нанесли удары по Петровскому району Донецка. Обстрел пришелся на торговый центр «Галактика» и близлежащие дома.

«Слышали три прилета. В начале прилеты были далеко, не около нас. А потом - два сильных и один маленький был. И после этих прилетов стала "Галактика" гореть. Стекла посыпались, подъезд весь разбило. Забежал мужчина весь в крови - он в машине ехал, ему руку насквозь пробило», - поделилась местная жительница.

Она отметила, что пострадал и ее дом. Удар пришелся на 5 и 6 этаж. По словам местной жительницы, погибших из ее подъезда нет.

Ранее были опубликованы кадры изнутри выгоревшего ТЦ «Галактика» в Донецке. После удара ВСУ в здании произошел пожар. Тушение осложнилось оперативной обстановкой - обстрелы продолжаются, также активизировались БПЛА противника.

#Донецк #Обстрел #наш эксклюзив #ТЦ Галактика
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