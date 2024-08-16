Жительница Донецка рассказала о первых минутах после удара ВСУ

Жительница Донецка рассказала «Звезде», как украинские боевики нанесли удары по Петровскому району Донецка. Обстрел пришелся на торговый центр «Галактика» и близлежащие дома.

«Слышали три прилета. В начале прилеты были далеко, не около нас. А потом - два сильных и один маленький был. И после этих прилетов стала "Галактика" гореть. Стекла посыпались, подъезд весь разбило. Забежал мужчина весь в крови - он в машине ехал, ему руку насквозь пробило», - поделилась местная жительница.

Она отметила, что пострадал и ее дом. Удар пришелся на 5 и 6 этаж. По словам местной жительницы, погибших из ее подъезда нет.

Ранее были опубликованы кадры изнутри выгоревшего ТЦ «Галактика» в Донецке. После удара ВСУ в здании произошел пожар. Тушение осложнилось оперативной обстановкой - обстрелы продолжаются, также активизировались БПЛА противника.