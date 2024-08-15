Экипаж Ка-52 уничтожил скопление врага в Курской области

Армейская авиация ВКС России бьет вторгшихся в Курскую область украинских боевиков. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 нанес удар по скоплению живой силы врага. Об этом сообщает МО РФ.

Удар наносился в приграничном районе региона по разведанным целям. Применив вооружение, экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки. После этого вертолет благополучно вернулся на площадку вылета.

«Успешно поразили скопление живой силы противника и без происшествий вернулись на аэродром», - заявил летчик-штурман вертолета Ка-52.

В Минобороны России уточнили, что, согласно докладам разведки, все указанные цели удалось уничтожить.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-35 ВКС России нанес удары по технике и живой силе ВСУ в Курской области.

Материал подготвили Тимур Шерзад и Николай Баранов.