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Экипаж Ка-52 уничтожил скопление врага в Курской области

Удар наносился авиационными ракетами, вертолет благополучно вернулся на площадку вылета.
2024-08-15 15:04:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Армейская авиация ВКС России бьет вторгшихся в Курскую область украинских боевиков. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 нанес удар по скоплению живой силы врага. Об этом сообщает МО РФ. 

Удар наносился в приграничном районе региона по разведанным целям. Применив вооружение, экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки. После этого вертолет благополучно вернулся на площадку вылета. 

«Успешно поразили скопление живой силы противника и без происшествий вернулись на аэродром», - заявил летчик-штурман вертолета Ка-52.

В Минобороны России уточнили, что, согласно докладам разведки, все указанные цели удалось уничтожить.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-35 ВКС России нанес удары по технике и живой силе ВСУ в Курской области.

Материал подготвили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #ка-52 #Курская область #армейская авиация
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