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Пушилин: семь человек пострадали при обстреле Донецка

По данным главы ДНР, площадь пожара в ТЦ «Галактика» в Донецке составила свыше 10 тысяч «квадратов».
Глеб Владовский 2024-08-16 14:16:23
© Фото: Андрей Лысенко волонтер Донецк, Телеграм

В Донецке семь человек получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток. Данные о пострадавших продолжают поступать», - написал в Telegram-канале глава региона.

Пушилин также сообщил, площадь возгорания на территории ТЦ «Галактика» составила свыше 10 тысяч «квадратов». Кроме того, повреждения получила и Центральная городская больница №14 города Донецка.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими боевиками ТЦ «Галактика» в Донецке, погибли не менее двух мирных жителей. Также, по данным мэра города Алексея Кулемзина, в Петровском районе зафиксировано еще несколько прилетов.

#в стране и мире #Донецк #ДНР #денис пушилин #пострадавшие #обстрел всу
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