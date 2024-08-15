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Российские войска освободили Ивановку в ДНР

Населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».
2024-08-15 13:03:17
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Ивановка на территории Донецкой Народной Республики.

«Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Ивановка Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки войск «Центр» составили до 470 человек. Помимо живой силы, противник лишился американской БМП Bradley, американской бронированной машины MaxxPro, двух автомобилей и буксируемого орудия Д-30.

Кроме того, ВС РФ в течение суток поразили склад вооружения ВСУ, место хранения морских дронов, стоянку топливозаправщиков. Силы ПВО сбили три корректируемые американские авиабомбы JDAM и французские Hammer, 12 реактивных снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS, 35 беспилотников ВСУ.

Ранее ведомство отчиталось об освобождении Лисичного в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны, российские войска удерживают инициативу на Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ДНР #спецоперация #МО РФ #ивановка #СВО
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