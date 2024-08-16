Расчеты орудий «Нона-К» обрушили снаряды на боевиков в зоне СВО

Расчеты буксируемых орудий «Нона-К» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили минометные расчеты, расчеты АГС и живую силу ВСУ. Кадры применения орудий против противника публикует Министерство обороны России.

Расчеты выдвинулись на огневые позиции и нанесли удары по вражеским целям, поразив иностранную бронетехнику и живую силу противника. Огонь корректировался с помощью беспилотников. Также камеры БПЛА зафиксировали попадание снарядов.

Отработав по целям, расчеты покинули огневые позиции, чтобы избежать ответного удара, замаскировали орудия и ушли в укрытие.

В Минобороны подчеркивают, что военнослужащие не испытывают нехватки боеприпасов, защитных средств, экипировки, еды и воды. Грузы со всем необходимым оперативно доставляют бойцам подразделения материально-технического обеспечения.

Ранее ведомство сообщило, что расчет орудия «Нона-К» одним снарядом уничтожил расчет и точку взлета БПЛА. Огонь с точностью до метра корректировал наш беспилотник.

«Нона-К» способна выполнять функции миномета, пушка, так и гаубицы и имея относительно малые размеры и массу, легко перемещается на новые огневые позиции. Расчеты используют широкую номенклатуру снарядов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.