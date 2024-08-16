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Цивилева проинспектировала военный госпиталь в Ставрополе

Заместитель министра обороны подчеркнула, что помощь, которую оказывают раненым бойцам, находится на самом высоком уровне.
Екатерина Булучевская 2024-08-16 13:31:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Свыше 140-ка военнослужащих-участников СВО проходят сейчас лечение в военном госпитале Ставрополя. С рабочим визитом клинику посетила Анна Цивилева.

Отдельно отмечена работа медицинских психологов. В Минобороны России разрабатывают программу реабилитации военнослужащих, и это направление в Ставрополе развивается успешно. Анна Цивилева также вручила ведомственные награды врачам, которые трудятся не только в самом госпитале, но и не раз спасали жизни на передовой.

«И вам низкий поклон, благодарность от военнослужащих, от членов их семей за спасенные жизни, ну и от нас, конечно же, от меня,как от заместителя министра обороны. Я думаю, что выражу, наверное, в лице всех граждан страны благодарность вам всем за эту службу, за это служение», - обратиламсь Цивилева к военным медикам. 

Побывала Анна Цивилева и на стройплощадке. В госпитале идет большая реновация. Обновленный и расширенный корпус планируют сдать уже в декабре.

В ходе рабочей поездки замминистра обороны также вручила ключи от внедорожников отечественного производства участникам спецоперации. Почти полсотни автомобилей отправится в зону проведения специальной военной операции.

А после Цивилева посетила Центр военно-патриотического воспитания молодежи, где проходят подготовку школьники, студенты и те, кто планирует заключить контракт с Минобороны России. В центре обучают тактической и огневой подготовке, управлению беспилотниками, оказанию первой помощи и навыкам рукопашного боя.

Ранее Анна Цивилева в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024» назвала самые популярные профессии, получаемые ветеранами специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #инспекция #Медучреждение #ставрополь #Анна Цивилева
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