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Цивилева назвала самые популярные профессии, получаемые ветеранами СВО

Самыми востребованными профессиями стали операторы дронов, работники топливно-энергетического комплекса и креативных индустрий.
Мария Зайцева 2024-08-12 22:17:43
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева рассказала «Звезде» на полях форума «Армия-2024», какие профессии более востребованы у участников СВО.

По ее словам, чаще всего ветераны хотят быть операторами БПЛА, работать в топливно-энергетическом комплексе, а также в креативных индустриях.

«У нас с Министерством энергетики подписано соглашение, потому что и электростанции, и нефтеперерабатывающие комбинаты угледобывающие предприятия и многие другие, безусловно, имеют объемы вакансий очень разнонаправленных: начиная от разнорабочего, водителя до инженеров, высокотехнических классных специалистов, управленцев, в том числе, электронным оборудованием», - поделилась она.

Замминистра отметила, что многие защитники пишут рассказы, сочиняют песни, поют их, пишут стихи. Она сообщила, что уже выпущены две книги с произведениями ветеранов спецоперации.

Цивилева также заявила о сотрудничестве с университетами и возможности ветеранов СВО бесплатно получить и первое, и второе высшее образование.

«Мы проводим ярмарки вакансий, когда работодатели готовы предоставить рабочие места и, если требуется, повышение квалификации или переобучение, как по целевой программе обучить своего сотрудника, бывшего военнослужащего, и принять его на работу с гарантированным рабочим местом», - сообщила Анна Евгеньевна.

Цивилева рассказала о развитии услуг комплексной реабилитации военнослужащих и получения ими полного цикла помощи от государства, включающего в себя и восстановление здоровья, и дальнейшую возможность трудоустроиться.

По ее словам, в 19 субъектах России уже работает 64 гражданских медицинских учреждения, в которых оказывают помощь бойцам.

«Это очень важно, поскольку уровень качества медицинской услуги ни в коем случае не должен быть потерян для наших военнослужащих. Сейчас гражданские лечебные учреждения дают возможность как раз узким специалистам работать с нашими военнослужащими, когда они выходят уже из военных госпиталей, чтобы оборачиваемость коек госпиталей была действительно эффективной и востребованной для тех ребят, которым это сейчас необходимо», - поделилась она.

Замминистра обороны сообщила о развитии производства протезов в России. Она отметила, что к программе импортозамещения подключился Минпромторг.

«Сейчас уже создаются и собственные комплектующие, новые какие-то инновации, технические новшества, которые позволяют действительно выйти на совершенно новый качественный уровень», - заявила Цивилева.

Она отметила, что также созданы полные программы реабилитации, включающие в себя и обучение пользованию протезом.

Заместитель главы Минобороны рассказала о «Военно-социальном центре», который открылся в Москве 1 июля. Она сообщила, что такие центры будут открыты во всех пяти военных округах, а также созданы кабинеты во всех субъектах РФ на базе фонда «Защитники Отечества».

Цивилева заявила о развитии цифровизации для помощи ветеранам , где вопросы бы решались быстро и дистанционно. Она отметила, что через две недели на портале Госуслуг появится возможность получения справки, подтверждающей участие в СВО.

«Более того, у нас сейчас уже работает горячая линия, 22 тысячи обращений мы получили за этот месяц. Это больше консультативные вопросы, касаемые маршрутизации или каких-то организационных моментов», - поделилась замминистра.

Она рассказала, что фонд «Защитники Отечества» за год получил 1 380 000 обращений.

«В основном, это вопросы, связанные с мерами социальной поддержки, получение документов удостоверения ветеранов боевых действий, выплаты, вопросы, связанные с юридической помощью», - сообщила Анна Евгеньевна.

Фонд также начал заниматься выдачей автомобилей ветеранам-инвалидам, уже были закуплены 200 машин.

«Во всех субъектах Российской Федерации теперь открываются автошколы, где на безвозмездной основе ДОСААФ будет обучать наших ребят, наших героев в вождении автомобилями. И вот мы уже сейчас эти автомобили, как только ребята получат права, будем выдавать», - отметила заместитель главы министерства.

Она рассказала об особом внимании новым регионам, в которых количество военнослужащих, нуждающихся в помощи и поддержке фонда гораздо больше, чем в любом другом субъекте России.

«Результаты таковы, что мы, например, в ЛНР в 31 раз увеличили количество выданных удостоверений ветеранов боевых действий, с 305 до 9 180, а в ДНР в 26 раз, с 506 до 13 075 удостоверений», - сказала Цивилева.

Ранее Цивилева также отметила значимость развития тактической медицины и рассказала, что она помогает сохранять жизни бойцов на поле боя.

Полное интервью с замминистра обороны РФ Анной Цивилевой смотрите в видео к этой новости.

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