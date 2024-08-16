МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ у берега Крыма

Вражеские катера были уничтожены российскими вертолетами морской авиации Черноморского флота.
2024-08-16 12:10:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских безэкипажных катеров ВМС Украины у береговой линии Крыма. 

Уточняется, что катера противника были ликвидированы экипажами вертолетов Ми-8 и Ка-29 морской авиации Черноморского флота. 

Всего, как отметили в российском оборонном ведомсте, было уничтожено пять катеров, которые двигались в сторону Крымского полуострова. 

Ранее МО РФ показало, как дежурные огневые средства уничтожили украинские беспилотники, шедшие на Севастополь. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #вертолеты #Крым #Ми-8 #Черное море #ка-29 #Безэкипажные катера
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 