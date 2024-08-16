Опубликованы кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ у берега Крыма

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских безэкипажных катеров ВМС Украины у береговой линии Крыма.
Уточняется, что катера противника были ликвидированы экипажами вертолетов Ми-8 и Ка-29 морской авиации Черноморского флота.
Всего, как отметили в российском оборонном ведомсте, было уничтожено пять катеров, которые двигались в сторону Крымского полуострова.
Ранее МО РФ показало, как дежурные огневые средства уничтожили украинские беспилотники, шедшие на Севастополь.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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