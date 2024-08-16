Опубликованы кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ у берега Крыма

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских безэкипажных катеров ВМС Украины у береговой линии Крыма.

Уточняется, что катера противника были ликвидированы экипажами вертолетов Ми-8 и Ка-29 морской авиации Черноморского флота.

Всего, как отметили в российском оборонном ведомсте, было уничтожено пять катеров, которые двигались в сторону Крымского полуострова.

Ранее МО РФ показало, как дежурные огневые средства уничтожили украинские беспилотники, шедшие на Севастополь.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.