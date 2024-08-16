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Во Владивостоке гостей океанариума эвакуировали после отключения света

Прекращение энергоснабжения в Приморье произошло из-за аварии на сетях, свет постепенно возвращается.
Елизавета Кондрикова 2024-08-16 12:37:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во Владивостоке посетителей океанариума эвакуировали в полной темноте на фоне отключения света в Приморье, им пришлось освещать себе путь фонариками.

На кадрах корреспондента «Звезды» видно, как сотрудники океанариума организовали выход гостей из здания, где в том числе находились дети разных возрастов. Отключение света застигло посетителей во время осмотра экспозиции, помещения погрузились в полную темноту.

Почти весь Владивосток, а также другие города Приморья и Хабаровского края, обесточило 16 августа вследствие замыкания оборудования сетей ВСК. В сетевой компании приступили к перезапуску блоков, тем не менее в городе образовались десятибалльные пробки и сообщалось о массовых ДТП.

По факту прекращения энергоснабжения в регионе прокуратурой Приморского края была начата проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

К данному моменту в регионе началось восстановление подачи электроэнергии.

#Приморский край #авария #Владивосток #наш эксклюзив #отключение света #океанариум
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