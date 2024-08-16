В МИД РФ назвали санкции Запада «историей на десятилетия»

Введенные странами Запада санкции против России - это история «на десятилетия». Такое заявление сделал глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Эта история - она на десятилетия, каким бы ни был процесс и результат урегулирования кризиса на Украине», - заявил политик, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Он также отметил, что в настоящее время против России введено свыше 20 тысяч санкций, в том числе персональные. При этом, по его словам, вводимые ограничения касаются также и тех, кто вводит их. Но при этом и третья сторона страдает от них.

«Большинство стран мира все-таки не присоединилась к этим мерам, но они вынуждены их исполнять, потому что у американцев есть "вторичка" - вторичные санкции, под которые они подводят всех», - пояснил Биричевский.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия успешно адаптировалась к западным санкциям.