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В МИД РФ назвали санкции Запада «историей на десятилетия»

По данным ведомства, против России действует свыше 20 тысяч ограничений.
Глеб Владовский 2024-08-16 12:56:21
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Введенные странами Запада санкции против России - это история «на десятилетия». Такое заявление сделал глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Эта история - она на десятилетия, каким бы ни был процесс и результат урегулирования кризиса на Украине», - заявил политик, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Он также отметил, что в настоящее время против России введено свыше 20 тысяч санкций, в том числе персональные. При этом, по его словам, вводимые ограничения касаются также и тех, кто вводит их. Но при этом и третья сторона страдает от них.

«Большинство стран мира все-таки не присоединилась к этим мерам, но они вынуждены их исполнять, потому что у американцев есть "вторичка" - вторичные санкции, под которые они подводят всех», - пояснил Биричевский.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия успешно адаптировалась к западным санкциям.

#в стране и мире #МИД РФ #Дмитрий Биричевский #санкции запада
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