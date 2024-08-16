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В ООН осудили нацистскую символику после видео с боевиками ВСУ

В офисе генсека организации также выступили против расовой ненависти.
Глеб Владовский 2024-08-16 11:36:29
© Фото: Mihir Melwani. Keystone Press Agency, Globallookpress

Офис генсека Организации Объединенных Наций выступил с осуждением против нацистской символики. Такое заявление сделал официальный представитель генсека ООН Фархан Хак, комментируя видео издевательств боевиками ВСУ над жителем Курской области.

«Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти», - подчеркнул спикер.

Напомним, что 15 августа в соцсетях появилось видео, на котором украинские военнослужащие в  касках с символикой СС, имитируя немецкий акцент, издевались над мирным жителем в Курской области. Боевики ВСУ также называли пожилого пенсионера «русской свиньей».

Ранее сообщалось, что мужчину, который подвергся издевательствам со стороны украинцев, до сих пор не нашли.

#ООН #Курская область #нацистская символика #боевики всу
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