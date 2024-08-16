В ООН осудили нацистскую символику после видео с боевиками ВСУ

Офис генсека Организации Объединенных Наций выступил с осуждением против нацистской символики. Такое заявление сделал официальный представитель генсека ООН Фархан Хак, комментируя видео издевательств боевиками ВСУ над жителем Курской области.

«Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти», - подчеркнул спикер.

Напомним, что 15 августа в соцсетях появилось видео, на котором украинские военнослужащие в касках с символикой СС, имитируя немецкий акцент, издевались над мирным жителем в Курской области. Боевики ВСУ также называли пожилого пенсионера «русской свиньей».

Ранее сообщалось, что мужчину, который подвергся издевательствам со стороны украинцев, до сих пор не нашли.