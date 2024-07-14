МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Нона-К» одним снарядом уничтожила расчет и точку взлета БПЛА

Огонь артиллерии с точностью до метра корректирует наш беспилотник.
2024-07-14 07:52:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Запад» с первого выстрела уничтожили расчет и точку взлета БПЛА противника. Об этом сообщает Минобороны России.

Расчет буксируемого орудия «Нона-К» мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии отделяет от украинских боевиков всего одна лесопосадка. Разведывательный беспилотник висит над вражескими позициями круглые сутки и заранее вскрывает замыслы противника. Наш БПЛА с точностью до метра корректирует огонь артиллерии.

По словам командира орудия с позывным «Макарыч», «первый выстрел лег точно в цель, и уже второй был контрольный, чтобы у врага точно не было больше шанса на работу».

Каждый раз после нанесения удара артиллеристы быстро проводят маскировку и уходят в укрытие. По словам «Макарыча», противник сейчас в основном работает FPV-дронами из-за нехватки снарядов.

«Нона-К» может выполнять функции миномета, пушки и гаубицы. Артиллеристы применяют снаряды с осколочно-фугасными и кумулятивными зарядами.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #беспилотники #дроны #Нона-К #группировка войск запад #FPV-дроны
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 