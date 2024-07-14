«Нона-К» одним снарядом уничтожила расчет и точку взлета БПЛА

Артиллеристы группировки войск «Запад» с первого выстрела уничтожили расчет и точку взлета БПЛА противника. Об этом сообщает Минобороны России.

Расчет буксируемого орудия «Нона-К» мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии отделяет от украинских боевиков всего одна лесопосадка. Разведывательный беспилотник висит над вражескими позициями круглые сутки и заранее вскрывает замыслы противника. Наш БПЛА с точностью до метра корректирует огонь артиллерии.

По словам командира орудия с позывным «Макарыч», «первый выстрел лег точно в цель, и уже второй был контрольный, чтобы у врага точно не было больше шанса на работу».

Каждый раз после нанесения удара артиллеристы быстро проводят маскировку и уходят в укрытие. По словам «Макарыча», противник сейчас в основном работает FPV-дронами из-за нехватки снарядов.

«Нона-К» может выполнять функции миномета, пушки и гаубицы. Артиллеристы применяют снаряды с осколочно-фугасными и кумулятивными зарядами.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.