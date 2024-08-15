Расчет «Искандера» уничтожил HIMARS в Сумской области

Минобороны России сообщает об уничтожении пусковой установки РСЗО HIMARS в Сумской области.
Вражеская установка, как уточнили в российском оборонном ведомстве, вела обстрелы Курской области.
Удар по позиции неприятеля нанес расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер».
МО РФ зачявило, что в результате ракетного удара удалось уничтожить как саму пусковую установку HIMARS, так и дополнительный пакет боеприпасов к ней - всего шесть реактивных снарядов. Также были уничтожены два автомобиля охранения.
Ранее сообщалось, что расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» уничтожил украинский Су-27 на аэродроме Миргород.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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