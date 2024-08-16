Глюк'oZa разморозила свои банковские счета, погасив долги

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюк'oZa, разблокировала все свои банковские счета, погасив долги. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой данные «БИР-Аналитик».

По данным Федеральной налоговой службы, долг артистки составлял 262,817 рублей. В связи с чем, все операции с ее банковскими счетами были заблокированы.

Кроме того, сообщалось, что на имя певицы зарегистрировано ИП с «деятельностью в области художественного творчества».

Ранее Глюкоза прокомментировала свое странное поведение на концерте в Красноярске по случаю Дня металлурга. Причиной ее неадекватного состояния, которое шокировало зрителей, стал прием антидепрессантов и снотворных препаратов на фоне смерти ее бабушки Лидии.