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Глюкоза прокомментировала свое поведение на концерте в Красноярске

По ее словам, она принимает антидепрессанты и снотворные из-за потери бабушки Лидии, которая воспитывала ее. Она не знала, что лекарства дадут такой «эффект».
Ирина Егорова 2024-07-22 22:09:11
© Фото: glukozamusic, Instagram*

Певица Наталья Ионова объяснилась за свое странное поведение на концерте в Красноярске по случаю Дня металлурга. По ее словам, причиной ее неадекватного состояния, которое потрясло зрителей, стал прием антидепрессантов и снотворных препаратов на фоне потери ее бабушки Лидии. Исполнительница заявила, что впервые в жизни принимает такие лекарства и не знала, как они подействуют.

«Мне очень жаль, что расстроила вас… Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня - вся моя жизнь. Хочу принести свои извинения, что разочаровала вас», - написала она в своем Instagram*.

Она назвала бабушку главным человек в своей жизни, которая ее растила и была опорой приложив к посту серию фотографий с ней. Одновременно с трагическими событиями Глюкоза переживала за скандал с бывшим продюсером Максимом Фадеевым.

Напомним, жителей Красноярска возмутило скандальное выступление Натальи Ионовой на бесплатном концерте в честь Дня металлурга - певица трогала себя за интимные места, странно двигалась и не попадала в фонограмму. Посетители мероприятия посчитали, что артистка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Продюсер Максим Фадеев собирается подать к Ионовой иск после скандального концерта. Он намерен лишить певицу возможности пользоваться псевдонимом Глюкоза и петь песни Фадеева.

*Сервис принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России. Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. 

#концерт #лекарства #скандал #объяснения #глюкоза #Наталья Ионова
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