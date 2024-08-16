МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ уничтожили пусковые установки HIMARS в Сумской области

Неприятельские боевые машины РСЗО вели обстрелы Курской области, пока у них не сдетонировал боекомплект от российского удара.
2024-08-16 10:36:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России. 

Уточняется, что вражеские пусковые установки, обстреливавшие Курскую область, находились в районе населенного пункта Мирополье. По ним были нанесены два ракетных удара. 

В результате огневого воздействия удалось уничтожить не только две пусковые установки, но и транспортно-заряжающую машину и две дополнительных пакета (всего 12 снарядов) боеприпасов к этим РСЗО американского производства. 

Предоставленные российским оборонным ведомством видеокадры объективного контроля демонстририуют вылет реактивного снаряда, пожар и детонацию боекомплекта.

Вчера также сообщалось об уничтожении в Сумской области одной пусковой установки HIMARS.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #РСЗО #HIMARS #уничтожение #сумская область
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 