ВС РФ уничтожили пусковые установки HIMARS в Сумской области

Российские военные уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что вражеские пусковые установки, обстреливавшие Курскую область, находились в районе населенного пункта Мирополье. По ним были нанесены два ракетных удара.

В результате огневого воздействия удалось уничтожить не только две пусковые установки, но и транспортно-заряжающую машину и две дополнительных пакета (всего 12 снарядов) боеприпасов к этим РСЗО американского производства.

Предоставленные российским оборонным ведомством видеокадры объективного контроля демонстририуют вылет реактивного снаряда, пожар и детонацию боекомплекта.

Вчера также сообщалось об уничтожении в Сумской области одной пусковой установки HIMARS.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.