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Боевик ВСУ рассказал, как поворот не туда привел его в русский плен

Машина Антона Мермерина подорвалась на мине. Как только военнослужащие ВСУ покинули ее, они попали под минометный обстрел. В воздухе постоянно были русские FPV-дроны. Не выдержав этого, противник решил сдаться.
2024-08-16 11:06:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный украинец Антон Мермерин рассказал предствителям МО РФ о том, как он попал в руки российских военных. 

Он заметил, что стоило только водителю автомобиля, который вез украинских мобилизованных на позиции, повернуть не туда, как машина подорвалась на мине. Покинув транспортное средство, боевики тут же попали под минометный огонь. Также бойцы ВС РФ наносили удары FPV-дронами. 

Не выдержав огня, выжившие разделились. Мермерин заявил, что он и еще два украинца решили найти русских и сдаться. В итоге они вышли без оружия к российским военным и сдались. При этом Антон Мермерин подчеркнул гуманное отношение к пленным - их накормили и предложили сигарет. 

Он добавил, что на Украине плохо относятся к руководству страны, отметив, что Зеленского выбирали в расчете, что он прекратит идущую с 2014 года войну, но вышло совсем наоборот. Мермерин подчернкул, что руководство Украины должно быстрее завершить конфликт.

Ранее взятый в плен под Курском военнослужащий ВСУ призвал истреблять фашизм на Украине.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #мины #противник #Пленные боевики #Антон Мермерин
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