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Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Ивановки в ДНР

Министр обороны отметил, что благодаря решительным действиям военнослужащих на Красноармейском направлении, боевики ВСУ несут потери и отступают.
Анастасия Бобылева 2024-08-16 00:38:01
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады с освобождением от украинских боевиков села Ивановка в ДНР. Он направил военнослужащим телеграмму.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на красноармейском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несет существенные потери и отступает дальше на Запад», - говорится в тексте обращения.

По словам главы Минобороны, мотострелки также показали отвагу и стойкость в боях за Авдеевку, Бердычи и Новоалександровку. Белоусов поблагодарил бойцов за верность родине и присяге и отметил, что они с честью продолжают служить России.

Ранее министр обороны России также провел совещание по защите приграничных регионов. На встрече обсуждался план конкретных действий Генштаба, чтобы обеспечить неприкосновенность российских территорий и защитить местных жителей от атак противника.

#армия #Минобороны РФ #ДНР #освобождение #Андрей Белоусов
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