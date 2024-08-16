Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Ивановки в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады с освобождением от украинских боевиков села Ивановка в ДНР. Он направил военнослужащим телеграмму.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на красноармейском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несет существенные потери и отступает дальше на Запад», - говорится в тексте обращения.

По словам главы Минобороны, мотострелки также показали отвагу и стойкость в боях за Авдеевку, Бердычи и Новоалександровку. Белоусов поблагодарил бойцов за верность родине и присяге и отметил, что они с честью продолжают служить России.

Ранее министр обороны России также провел совещание по защите приграничных регионов. На встрече обсуждался план конкретных действий Генштаба, чтобы обеспечить неприкосновенность российских территорий и защитить местных жителей от атак противника.