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Белоусов провел совещание по безопасности приграничных регионов

На встрече обсуждался конкретный план по дополнительным мерам безопасности в Белгородской области.
2024-08-15 14:43:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание по обеспечению безопасности в граничащих с Украиной регионах. Об этом сообщает оборонное ведомство РФ.

На встрече речь шла о принятии дополнительных мер обеспечения целостности и неприкосновенности территории, а также защиты местных жителей и объектов инфраструктуры Белгородской области от атак противника. План конкретных действий подготовлен Генштабом, уточнил Белоусов.

«Речь идет, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, а также выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач», - сказал министр.

Глава оборонного ведомства пообещал взять под личный контроль реализацию представленного плана. На встрече присутствовали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, замминистры обороны РФ Андрей Булыга и Алексей Криворучко, представители администрации президента РФ.

Между тем Минобороны России сообщило о восстановлении контроля над населенным пунктом Крупец в Курской области. В ходе атаки на регион украинская сторона несет потери как в живой силе, так и военной технике. По данным ведомства, только за сутки противник потерял до 340 человек и 19 единиц бронетехники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #Белоусов
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