Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-28» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту Земли грузовой корабль «Прогресс МС-28». Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Уточняется, что старт состоялся в 06:20 мск с космодрома Байконур.

«Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно», - говорится в заявлении компании.

В Роскосмосе добавили, что «Прогресс МС-28» доставит на станцию до 2621 кг грузов в течение двух дней.

Ранее сообщалось, что «Прогресс МС-26» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС).