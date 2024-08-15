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Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-28» стартовала с Байконура

Ожидается, что аппарат пристыкуется к МКС через два дня.
Глеб Владовский 2024-08-15 07:27:51
© Фото: Иван Тимошенко, roscosmos_gk Telegram

Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту Земли грузовой корабль «Прогресс МС-28». Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Уточняется, что старт состоялся в 06:20 мск с космодрома Байконур.

«Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно», - говорится в заявлении компании.

В Роскосмосе добавили, что «Прогресс МС-28» доставит на станцию до 2621 кг грузов в течение двух дней.

Ранее сообщалось, что «Прогресс МС-26» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС).

#роскосмос #мкс #Прогресс МС-28
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