Грузовой корабль «Прогресс МС-26» отстыковался от МКС

Грузовой корабль Прогресс МС-26» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.

Уточняется, что он покинул МКС в 5:00 мск.

«Включение двигателя на торможение - 8:09 мск. Затем корабль войдёт в плотные слои атмосферы и разрушится, несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана», - говорится в заявлении.

В Роскосмосе уточнили, что место МС-26 займет «Прогресс МС-28», старт которого с Байконура намечен на 15 августа.

Ранее сообщалось, что Роскосмос опубликовал кадры «светящихся» коралловых островов с орбиты.