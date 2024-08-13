Грузовой корабль «Прогресс МС-26» отстыковался от МКС

Грузовой корабль Прогресс МС-26» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.
Уточняется, что он покинул МКС в 5:00 мск.
«Включение двигателя на торможение - 8:09 мск. Затем корабль войдёт в плотные слои атмосферы и разрушится, несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана», - говорится в заявлении.
В Роскосмосе уточнили, что место МС-26 займет «Прогресс МС-28», старт которого с Байконура намечен на 15 августа.
Ранее сообщалось, что Роскосмос опубликовал кадры «светящихся» коралловых островов с орбиты.
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