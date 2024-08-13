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Грузовой корабль «Прогресс МС-26» отстыковался от МКС

Его место на модуле «Звезда» займет «Прогресс МС-28», старт которого пройдет на Байконуре 15 августа.
Глеб Владовский 2024-08-13 06:34:07
© Фото: Roscosmos via Globallookpress.com

Грузовой корабль Прогресс МС-26» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.

Уточняется, что он покинул МКС в 5:00 мск.

«Включение двигателя на торможение - 8:09 мск. Затем корабль войдёт в плотные слои атмосферы и разрушится, несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана», - говорится в заявлении.

В Роскосмосе уточнили, что место МС-26 займет «Прогресс МС-28», старт которого с Байконура намечен на 15 августа.

Ранее сообщалось, что Роскосмос опубликовал кадры «светящихся» коралловых островов с орбиты.

#в стране и мире #роскосмос #Космодром Байконур #сегмент МКС #«Прогресс МС-26»
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