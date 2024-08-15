Восемь вагонов с углем сошли с рельсов в Приморском крае

На станции Посьет в Приморском крае восемь вагонов с углем сошли с рельсов. Грузовой поезд ехал из Якутии, как сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«14 августа текущего года в 14.40 (время местное) на станции Посьет Дальневосточной железной дороги в Приморском крае произошёл сход 8 вагонов с углем, следовавших в составе грузового поезда по маршруту станция Нерюнгри - станция Посьет», - передает сообщение ведомства RT.

По имеющейся информации, никто не пострадал в результате инцидента, вагоны не опрокинулись и вреда окружающей среде причинено не было. Тем не менее, прокуратура начала проверку соблюдения законов о безопасности движения и использовании железнодорожного транспорта.

Ранее пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Самарской области. Из них три опрокинулись на бок. В поезде перевозили азотное удобрение.