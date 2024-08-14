МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Самарской области сошли с рельс пять вагонов грузового поезда

Три вагона из пяти опрокинулись на бок.
Мария Зайцева 2024-08-14 21:43:21
© Фото: ptprok Telegram

В Самарской области на станции Жигулевское море на пути необщего пользования пять вагонов грузового поезда сошли с рельс, из них три опрокинулись на бок. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

«Вагоны с грузом — удобрение азотное», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства происшествия устанавливаются, проводятся восстановительные работы.

«Задержек движения не допущено», - уточняет пресс-служба.

Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

#в стране и мире #Самарская область #Вагоны #грузовой поезд #сход с рельсов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 