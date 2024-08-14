В Самарской области сошли с рельс пять вагонов грузового поезда

В Самарской области на станции Жигулевское море на пути необщего пользования пять вагонов грузового поезда сошли с рельс, из них три опрокинулись на бок. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

«Вагоны с грузом — удобрение азотное», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства происшествия устанавливаются, проводятся восстановительные работы.

«Задержек движения не допущено», - уточняет пресс-служба.

Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.