В Самарской области сошли с рельс пять вагонов грузового поезда

В Самарской области на станции Жигулевское море на пути необщего пользования пять вагонов грузового поезда сошли с рельс, из них три опрокинулись на бок. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
«Вагоны с грузом — удобрение азотное», - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстоятельства происшествия устанавливаются, проводятся восстановительные работы.
«Задержек движения не допущено», - уточняет пресс-служба.
Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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