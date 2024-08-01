Вокалистка рассказала, как трижды пыталась попасть на конкурс «Звезда»

Миллионы зрителей, 89 участников из всех регионов России и яркие огни большой сцены - так Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» готовится открыть юбилейный, 10-й сезон. Участники прошлого сезона проекта рассказали о своих впечатлениях от участия в конкурсе.

«Выходя на сцену, ты переживаешь, ты волнуешься, чувствуешь мандраж. Ты приходишь на сцену и вот этот адреналин весь отдаешь людям», - поделилась финалистка телепроекта «Звезда» Диана Оболашвили.

На сцене Диана представляла родную Кабардино-Балкарию. Уже в отборочном туре ей досталась песня Николая Носкова, исполнение которой воодушевило вокалистку и одновременно стало для нее настоящим вызовом.

«Я максимально расслабилась! Я прямо танцевала! Чувствовала сцену и понимала, что это мое», - рассказала она.

Лучших из лучших каждый год отбирают знаменитые деятели российской эстрады. Не выдать волнения, проявить истинную волю к победе и дойти до финала - настоящее испытание для артистов.

«На самом деле команда и люди, которые там находятся, они стараются максимально тебя поддержать, стараются максимально сделать все, чтобы было круто и классно. Костюмы, визажисты, саундчеки, аранжировщики, аранжировки, которые дальше идут и делаются. Все от и до стараются тебе помочь», - объяснила другая участница Ксения Лебедева.

Преодолеть страхи, решиться заявить о себе - первый шаг был самым трудным для всех. Так, Мария Балабанова несколько лет пробовалась всюду и трижды пыталась стать участником «Звезды». На отказы не обращала внимания, мечта оказаться на большой сцене не покидала ее. И неудачи остались позади, а телепроект встретил сотнями огней и подарил успех.

«То есть 100% "Звезда" дала именно опыт телевизионный. После этого началась моя, так сказать, уже такая состоявшаяся творческая карьера», - сообщила участница.

Участники проекта встретились вновь на одной сцене, но уже на берегу Черного моря в Крыму на проекте «Таврида АРТ».

Со всей страны тысячи людей - художники, музыканты, архитекторы, режиссеры и многие-многие другие творческие личности собираются здесь, на «Тавриде», чтобы вместе творить, плакать или радоваться. И эта сцена - то место, где наши артисты берут свой старт к звездам.

«Если говорить про конкурс "Звезда", например, на фестивале "Таврида", вот мы уже дружим в хороших, крепких таких взаимоотношениях. Да, несколько лет на фестивале проходит отдельный кастинг, в содружестве с телевизионным вокальным конкурсом "Звезда". То есть возможность для участников фестиваля дополнительной дорогой попасть во внимание продюсеров телеконкурса», - рассказал участник конкурса Владимир Бабенко.

Прямо сейчас Всероссийский вокальный телепроект «Звезда» ищет участников будущего, юбилейного 10-го сезона. Чтобы стать одним из них, необходимо записать свою видеовизитку и отправить на конкурс. Самые талантливые представят свои регионы на большой сцене телепроекта и поборются за денежный приз на творческое развитие.

Заявки на конкурс можно подать до 15 августа на сайте телепроекта или в официальной группе «ВКонтакте». Попробовать свои силы может любой участник старше 16 лет. Также подробную информацию со ссылками на анкеты участников можно найти на сайте проекта «Таврида АРТ» (tavrida.art) в разделе «Кастинги».

Ранее сообщалось о победителе прошлого сезона конкурса «Звезда-2024». Им стала представительница Тульской области певица Анна Вайвод. Она получила сертификат на миллион рублей для профессионального продвижения.