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Вокалистка рассказала, как трижды пыталась попасть на конкурс «Звезда»

Вокальный конкурс «Звезда» начинает новый сезон. Участники прошлого сезона рассказали, как проект помогает творческим людям реализовать свой потенциал.
Михаил Аброськин Анастасия Бобылева 2024-08-01 07:29:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Миллионы зрителей, 89 участников из всех регионов России и яркие огни большой сцены - так Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» готовится открыть юбилейный, 10-й сезон. Участники прошлого сезона проекта рассказали о своих впечатлениях от участия в конкурсе.

«Выходя на сцену, ты переживаешь, ты волнуешься, чувствуешь мандраж. Ты приходишь на сцену и вот этот адреналин весь отдаешь людям», - поделилась финалистка телепроекта «Звезда» Диана Оболашвили.

На сцене Диана представляла родную Кабардино-Балкарию. Уже в отборочном туре ей досталась песня Николая Носкова, исполнение которой воодушевило вокалистку и одновременно стало для нее настоящим вызовом.

«Я максимально расслабилась! Я прямо танцевала! Чувствовала сцену и понимала, что это мое», - рассказала она.

Лучших из лучших каждый год отбирают знаменитые деятели российской эстрады. Не выдать волнения, проявить истинную волю к победе и дойти до финала - настоящее испытание для артистов.

«На самом деле команда и люди, которые там находятся, они стараются максимально тебя поддержать, стараются максимально сделать все, чтобы было круто и классно. Костюмы, визажисты, саундчеки, аранжировщики, аранжировки, которые дальше идут и делаются. Все от и до стараются тебе помочь», - объяснила другая участница Ксения Лебедева.

Преодолеть страхи, решиться заявить о себе - первый шаг был самым трудным для всех. Так, Мария Балабанова несколько лет пробовалась всюду и трижды пыталась стать участником «Звезды». На отказы не обращала внимания, мечта оказаться на большой сцене не покидала ее. И неудачи остались позади, а телепроект встретил сотнями огней и подарил успех.

«То есть 100% "Звезда" дала именно опыт телевизионный. После этого началась моя, так сказать, уже такая состоявшаяся творческая карьера», - сообщила участница.

Участники проекта встретились вновь на одной сцене, но уже на берегу Черного моря в Крыму на проекте «Таврида АРТ».

Со всей страны тысячи людей - художники, музыканты, архитекторы, режиссеры и многие-многие другие творческие личности собираются здесь, на «Тавриде», чтобы вместе творить, плакать или радоваться. И эта сцена - то место, где наши артисты берут свой старт к звездам.

«Если говорить про конкурс "Звезда", например, на фестивале "Таврида", вот мы уже дружим в хороших, крепких таких взаимоотношениях. Да, несколько лет на фестивале проходит отдельный кастинг, в содружестве с телевизионным вокальным конкурсом "Звезда". То есть возможность для участников фестиваля дополнительной дорогой попасть во внимание продюсеров телеконкурса», - рассказал участник конкурса Владимир Бабенко.

Прямо сейчас Всероссийский вокальный телепроект «Звезда» ищет участников будущего, юбилейного 10-го сезона. Чтобы стать одним из них, необходимо записать свою видеовизитку и отправить на конкурс. Самые талантливые представят свои регионы на большой сцене телепроекта и поборются за денежный приз на творческое развитие.

Заявки на конкурс можно подать до 15 августа на сайте телепроекта или в официальной группе «ВКонтакте». Попробовать свои силы может любой участник старше 16 лет. Также подробную информацию со ссылками на анкеты участников можно найти на сайте проекта «Таврида АРТ» (tavrida.art) в разделе «Кастинги».

Ранее сообщалось о победителе прошлого сезона конкурса «Звезда-2024». Им стала представительница Тульской области певица Анна Вайвод. Она получила сертификат на миллион рублей для профессионального продвижения.

#музыка #Конкурс #Вокальный конкурс #певица #Звезда-2024
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