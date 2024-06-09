Стал известен победитель музыкального конкурса «Звезда-2024»

На телеканале «Звезда» завершился всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2024». В финале жюри и зрители определили победителя - им стала представительница Тульской области, певица Анна Вайвод.

«Я решилась на этот шаг - подать заявку и участвовать в это прекрасном конкурсе. Каждый день здесь, в подготовке, для меня был огромным счастьем, потому что наблюдала за работой команды невероятных профессионалов. Я просто наслаждалась, восхищалась и благодарила судьбу, людей, вас всех за то, что мы здесь создаем. Для меня это всегда было большой честью. Спасибо вам большое», - сказал победительница.

Анне вручили сертификат на один миллион рублей, которое она может использовать для профессионального продвижения.

Дополнительный приз - ротацию на «Дорожном радио» получил ансамбль русской народной песни «Оберег», представляющий Красноярский край. Также члены жюри вручили еще один приз - приглашение на выступление в программе «Музыка+». Он достался Висите Кондарову, представителю Чеченской Республики.

Анна Вайвод - педагог по вокалу, обладательница призов множества международных и всероссийских вокальных конкурсов, в том числе и Гран-при фестиваля-конкурса имени В.Толкуновой «Душа России». В финале конкурса «Звезда-2024» она выступила с песней «Посвящение Экзюпери».

Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» - это ставшее уже традиционным, зрелищное музыкальное состязание, в котором принимают участие все регионы России. Самые сильные и талантливые исполнители из разных частей страны собираются на одной сцене и сражаются за свой родной край. Масштабное голосование телезрителей по всей Российской Федерации и мнение знаменитых экспертов в области музыки определяют сильнейших вокалистов. Конкурс проводится при поддержке Министерства обороны РФ и Министерства культуры РФ.