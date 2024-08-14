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Экипаж Ми-35 нанес удары по технике и живой силе ВСУ в Курской области

Согласно докладу, все цели удалось уничтожить.
2024-08-14 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В приграничном районе Курской области экипаж вертолета Ми-35 армейской авиации ВКС России поразил скопление живой силы и военной техники украинских боевиков. Кадры боевой работы летчиков показало Министерство обороны РФ.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами. Применив авиационные средства поражения, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся к месту вылета. Позже разведка доложила, что все цели были уничтожены.

Ранее Ка-52 нанесли ночной удар авиаракетами С-8 по вражеской бронетехнике в Курской области. Уничтожив все цели, летчики вернулись на площадку вылета.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#авиация #армия #ми-35 #Курская область #неуправляемые ракеты
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