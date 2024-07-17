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Расчеты «Гиацинт-С» разнесли опорники ВСУ на Южно-Донецком направлении

Нанеся артиллерийский удар по укрепленным позициям противника, расчеты 152-миллиметровых самоходок поддержали продвижение штурмовых групп.
2024-07-17 11:02:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерия Вооруженных сил России поддерживает продвижение штурмовиков в зоне специальной военной операции. Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» поразили украинские опорные пункты и технику на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что основная задача расчетов «Гиацинтов» - это контрбатарейная борьба, но их привлекают и к ведению огня по неприятельским укреплениям.

В МО РФ отметили, что представленный на кадрах расчет «Гиацинта-С» полностью состоит из добровольцев, которые стали участниками спецоперации около полугода назад - и за это время уже успели уничтожить множество целей. 

Минобороны России отметило, что, помимо прочего, расчеты самоходок «Гиацинт» работают и по тыловым частям врага, оставляя его без снарядов и пополнений. 

Ранее сообщалось, что РЭБ ВСУ не защитила артиллерию от летящего российского «Суперкама».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #Гиацинт-С #Южно-Донецкое направление #группировка восток
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