Артиллерия Вооруженных сил России поддерживает продвижение штурмовиков в зоне специальной военной операции. Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» поразили украинские опорные пункты и технику на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что основная задача расчетов «Гиацинтов» - это контрбатарейная борьба, но их привлекают и к ведению огня по неприятельским укреплениям.

В МО РФ отметили, что представленный на кадрах расчет «Гиацинта-С» полностью состоит из добровольцев, которые стали участниками спецоперации около полугода назад - и за это время уже успели уничтожить множество целей.

Минобороны России отметило, что, помимо прочего, расчеты самоходок «Гиацинт» работают и по тыловым частям врага, оставляя его без снарядов и пополнений.

Ранее сообщалось, что РЭБ ВСУ не защитила артиллерию от летящего российского «Суперкама».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.