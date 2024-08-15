В восьми областях Украины действует воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в Киевской и еще семи областях Украины. Об этом говорят данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

По представленной на карте информации, сигнал прозвучал после 23:00. Сначала тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях, после сирены зазвучали и в Киевской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской.

Ранее в киевском кафе взорвалась граната. Она оказалась учебной, после взрыва произошло задымление помещения. Гранату дал посетителю кафе официант.