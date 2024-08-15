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В восьми областях Украины действует воздушная тревога

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации, в Киевской, Сумской, Черниговской и других областях после 23:00 прозвучал сигнал тревоги.
Анастасия Бобылева 2024-08-15 23:58:29
© Фото: Kozera imageBROKER.com Globallookpress

Воздушную тревогу объявили в Киевской и еще семи областях Украины. Об этом говорят данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

По представленной на карте информации, сигнал прозвучал после 23:00. Сначала тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях, после сирены зазвучали и в Киевской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской.

Ранее в киевском кафе взорвалась граната. Она оказалась учебной, после взрыва произошло задымление помещения. Гранату дал посетителю кафе официант.

#в стране и мире #Украина #воздушная тревога #Киевская область
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