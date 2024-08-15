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В Киеве посетитель кафе взорвал гранату, которую ему дал официант

По информации мэра Киева Кличко, граната оказалась учебной, после этого произошло задымление помещения.
Дарина Криц 2024-08-15 03:39:06
© Фото: Cecilia Fabiano Keystone Press Agency Globallookpress

В одном из городских кафе в украинской столице произошел взрыв гранаты. На место происшествия сразу отправились представители экстренных служб. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрыв прозвучал на Рейтарской улице.

«На улице Рейтарской, в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату. Экстренные службы направляются на место. Детали - впоследствии», - написал он в Telegram-канале.

Кличко добавил, что затем в этом кафе произошло задымление, а граната оказалась учебной. По его сведениям, потерпевших и разрушений нет.

Местное издание «Страна», ссылаясь на спасателя украинской государственной службы по чрезвычайным ситуациям, указало, что граната оказалась в руках посетителя кафе, которую ему дал официант. Гость заведения подумал, что это сувенир и начал ее крутить, после чего она взорвалась. Также журналисты сообщили, что этот посетитель скрылся с места происшествия.

#в стране и мире #Украина #Киев #Виталий Кличко #взрыв гранаты #взрыв в кафе
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