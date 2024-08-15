В Пентагоне высказались о поставках Киеву ракет дальнего радиуса

Американскому оборонному ведомству неизвестно о решении президента США Джо Байдена поставить Украине крылатые ракеты дальнего радиуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.

«Мне об этом решении неизвестно», - сообщил агентству представитель министерства обороны США.

На запрос с просьбой прокомментировать, планируется ли передача штатами Киеву данного вида вооружений, в совете национальной безопасности Белого дома не ответили.

Ранее в Пентагоне заявили, что США не могут предоставить ВСУ боеприпасы. Ряд снарядов, которые Киев запрашивает у Вашингтона, больше в стране не производится. В американском оборонном ведомстве отметили, что украинская армия не сможет вести масштабные наступательные действия в течение полугода.