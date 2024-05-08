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FT: Литва готова отправить солдат на Украину

Литовский премьер Ингрида Шимоните получила разрешение на отправку военных.
Услада Дубинина 2024-05-08 10:13:20
© Фото: Alfredas Pliadis, Xinhua, Globallookpress

Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии, информирует FT со ссылкой на премьер-министра страны Ингриду Шимоните. Она уточнила, что имеет разрешение парламента на отправку военных в Киев.

«Литва готова отправить своих солдат на Украину с учебной миссией, заявила премьер-министр», - сообщает FT.

Ранее ФСБ опубликовала видео с моментом ликвидации прибывшего из Литвы украинского диверсанта, который планировал устроить теракты на объектах Министерства обороны в столичном регионе, на топливном терминале в Тосненском районе Ленинградской области, а также в волонтерском центре добровольческого батальона в Санкт-Петербурге. На месте происшествия специальные службы обнаружили взрывчатку, оружие и телефон с перепиской с куратором украинской террористической организации.

#в стране и мире #Украина #военные #Литва #Ингрида Шимоните
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