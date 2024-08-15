В Испании более 8 000 человек заболели оспой обезьян за два года

Министерство здравоохранения Испании заявило, что с 2022 года в королевстве вирусом оспы обезьян заразились 8 104 человека. Об этом сообщает издание Europa Press.

Вспышка вируса в Европе началась два года назад. Показатель Испании превышает показатели остальных стран Европы.

По данным агентства, по количеству зарегистрированных случаев за Испанией идут Франция (4 272) и Великобритания (3 866).

В Испании большинство случаев заболевания приходится на Мадрид и Каталонию, где с 2022 года было зарегистрировано 2 770 случаев и 2 452 случая. В 2024 году в Мадриде было обнаружено 118 случаев заболевания и 23 в Каталонии.

Ранее Роспотребнадзор прокомментировал распространяемые ВОЗ сведения о вспышке оспы обезьян, имеющей международное значение.