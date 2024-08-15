Врач-офтальмолог Шилова предупредила об опасности использования линз

Врач-офтальмолог и доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала об опасности контактных линз для зрения. В беседе с «360» она также поделилась способами, как можно избежать неприятных последствий.

Для микроорганизмов расстояние между роговицей глаза и линзой является удобным местом для размножения. В этом месте тепло, влажно и большое количество питательных веществ, необходимых для возбудителей. Специалист рассказала, что существует такое понятие, как гипоксия роговицы. Она возникает при длительном ношении линз. Если к гипоксии присоединится микробный фактор или попадет микробный возбудитель, то глаз воспалится.

Шилова также поделилась, что между линзой и роговицей есть тонкий слой. Эта часть органа зрения все равно страдает, и происходит это из-за того, что нет достаточного уровня омывания, поступает меньше питательных веществ и кислорода.

Офтальмолог предупредила об опасных бактериях, вирусах и грибках, которые способны стать источником кератита, то есть воспаления роговицы. А это уже может привести к потере зрения.

«Акантамебный кератит очень типичен для контактных линз. При этом воспаление может развиваться очень быстро», - рассказала Шилова.

Он добавила, что иногда достаточно суток, чтобы человек потерял глаз.

Специалист поделилась советами, как носить линзы, чтобы избежать различных неприятных последствий. Она рекомендовала не носить контактные линзы, если у человека появляется ощущение инородного тела в глазу после сна. Или же, если есть покраснение белка, зрение затуманилось и появилась светобоязнь. В таких случаях следует обращаться в медицинское учреждение, поскольку они могут быть признаками воспаления.

«Самое опасное - надевать контактную линзу поверх красного глаза. Это приведет к тому, что воспаление усугубиться еще сильнее и быстрее», - сказала врач.

Она также сказала, что контактные линзы не должны быть единственным способом коррекции зрения. С собой необходимо всегда носить и очки. Офтальмолог подчеркнула, что правила ношения линз необходимо соблюдать неукоснительно: нужно вовремя менять раствор и следить за сроком годности. Она добавила, что перед сном лучше всего снимать контактные линзы, чтобы дать воздуху циркулировать. Также она посоветовала воздержаться от ношения линз в бане и сауне.

Ранее ученые Сеченовского университета показали, как осваивают технологию пересадки искусственной роговицы. Для имплантации хирург-офтальмолог срезал поврежденный участок с глаза и пришивал на его место коллагеновую заплатку.