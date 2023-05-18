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Ученые Сеченовского университета осваивают технологию пересадки искусственной роговицы

Дмитрий Антипов
20:21 18.05.2023
Эксперименты на мелких животных подходят к концу, в течение года-полутора ученые обещают перейти непосредственно к клиническим исследованиям.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Ученые Сеченовского университета совершили настоящий прорыв в лечении проблем зрения, создав искусственную роговицу. Чтобы имплантировать ее, хирург-офтальмолог срезает поврежденный участок с глаза, и пришивает на его место коллагеновую заплатку. Она выполняет роль матрицы, по которой собственные клетки уже сформируют новую, полностью рабочую ткань.   

«Прежде чем создавать материал, мы провели большое исследование роговицы. И в итоге создали материал, который по механическим свойствам и структуре практически соответствует. Сейчас уже проведены эксперименты на мелких животных и в течение года-полутора мы перейдем непосредственно к клиническим исследованиям», - пообещал директор научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Петр Тимашев.

Исследователи должны убедиться, что технология безопасна и ее можно будет применять для лечения людей. Подобные операции очень востребованы, но сейчас для каждой из них нужен донор, которого пациенты могут ждать годами. Когда же разработанная здесь донорская роговица доберется до клиники, то получить такой имплант можно будет всего за час. Сейчас в лаборатории его производят из биоматериалов, полученных от крупного рогатого скота. Животный коллаген очищают, обрабатывают электрическим током и формируют из него биополимерную пленку, полностью совместимую с организмом будущего пациента. Главные характеристики, которых пытаются добиться ученые, прочность и прозрачность. 

«В данный момент мы достигли уже тех характеристик, чтобы эта роговица могла имплантироваться человеку. Но мы постоянно общаемся с офтальмологами, которые дают нам запрос на повышенные механические характеристики. Основная функция, которую она должна выполнить, это выдержать механическое пришивание. И в зависимости от операции можно будет полностью заместить роговицу», - заявил руководитель центра инновационных коллагеновых разработок Сеченовского университета Артем Антошин.

Ученые говорят, что разработанные ими искусственные роговицы можно будет без проблем массово производить на заводах. А значит, что уже в недалеком будущем возвращать людям зрение и лечить многие травмы глаз врачам станет гораздо легче.

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