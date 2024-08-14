МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Синоптик Шувалов рассказал, на сколько лето вернется в Москву

По его словам, в начале следующей недели температура поднимется до 27 градусов.
Мария Зайцева 2024-08-14 16:33:35
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Лето в Москве берет инициативу в свои руки на ближайшее время. Об этом рассказал «Звезде» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, комментируя ближайшее потепление.

Синоптик сообщил, что похолодание, затронувшее всю центральную часть европейской части России, уходит на восток.

«Сегодняшний день — прообраз того, что будет в конце этой и начале следующей недели», - объяснил Шувалов.

По его словам, температура днем сначала повысится до 21-23 градусов, на выходных до 23-25, а в начале следующей недели составит 25-27 градусов.

«Говорить о том, что дальше пойдет только жаркая погода, нельзя. В среду начнется нарушение этой тенденции на потепление, и температура снова вернется в исходные 21-23 градуса», - заявил руководитель «Метео».

Шувалов заключил, что такая погода нормальна и ночью температура будет опускаться до 10 градусов с небольшим подъемом в выходные и в начале следующей недели.

Ранее москвичам рассказали, когда вернется летнее тепло.

#Москва #столица #Погода #потепление #синоптик #наш эксклюзив #метео
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 