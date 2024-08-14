Синоптик Шувалов рассказал, на сколько лето вернется в Москву

Лето в Москве берет инициативу в свои руки на ближайшее время. Об этом рассказал «Звезде» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, комментируя ближайшее потепление.

Синоптик сообщил, что похолодание, затронувшее всю центральную часть европейской части России, уходит на восток.

«Сегодняшний день — прообраз того, что будет в конце этой и начале следующей недели», - объяснил Шувалов.

По его словам, температура днем сначала повысится до 21-23 градусов, на выходных до 23-25, а в начале следующей недели составит 25-27 градусов.

«Говорить о том, что дальше пойдет только жаркая погода, нельзя. В среду начнется нарушение этой тенденции на потепление, и температура снова вернется в исходные 21-23 градуса», - заявил руководитель «Метео».

Шувалов заключил, что такая погода нормальна и ночью температура будет опускаться до 10 градусов с небольшим подъемом в выходные и в начале следующей недели.

Ранее москвичам рассказали, когда вернется летнее тепло.