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В Белгородской области обратились за медпомощью еще двое раненых

У жительницы Шебекино диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги, в Грайворонскую ЦРБ обратилась женщина с сотрясением головного мозга и баротравмой.
Мария Зайцева 2024-08-15 16:05:22
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

В Белгородской области еще двое раненых обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирована ещё одна жительница, пострадавшая во время утренней атаки беспилотника по многоквартирному дому в городе Шебекино», - говорится в сообщении.

Губернатор заявил, что у нее диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги.

Другая женщина самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ с сотрясением головного мозга и баротравмой. Отмечается, что после оказания первой помощи ее переведут в областную клиническую больницу.

Повреждения зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В Шебекино дрон атаковал многоквартирный дом, в селе Нежеголь Шебекинского городского округа БПЛА сдетонировал на парковке одного из предприятий и взрыв задел семь легковых автомобилей, а также кровлю административного здания.

В селе Новопетровка Валуйского городского округа сдетонировал дрон-камикадзе, в результате чего были выбиты окна в частном доме, а также посечен его фасад.

В селе Ясные Зори Белгородского района дрон атаковал автобус, у транспортного средства разбито боковое стекло и посечен кузов.

Ранее стало известно о восьми пострадавших жителях Белгородской области.

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