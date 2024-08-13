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Минск сообщил Совбезу ООН об украинских провокациях на границе

Белоруссия обратилась в Совбез ООН и ОБСЕ в связи с инцидентом со сбитыми 9 августа БПЛА на территории Белоруссии.
Мария Зайцева 2024-08-13 18:37:47
© Фото: Минобороны РБ

МИД Белоруссии направил в Совбез ООн и ОБСЕ обращение об украинских провокациях, связанное со сбитыми 9 августа беспилотниками ВСУ на территории Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

«В связи с инцидентом с украинскими БПЛА на территории Республики Беларусь белорусская сторона направила обращение председателю Совета безопасности ООН», - говорится в сообщении.

Минск обратил внимание на провокационные действия Киева, которые несут угрозу втягивания страны в вооруженный конфликт, а также его распространения на другие страны региона.

В обращении отметили, что Белоруссия оставляет за собой право созыва внеочередного заседания Совбеза в случае повторения инцидента.

Ранее МИД Белоруссии сообщил о консультации с союзниками и партнерами после инцидента с украинскими дронами, произошедшем в июле.

#в стране и мире #бпла #ВСУ #обсе #Совбез ООН #мид белоруссии
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