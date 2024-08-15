МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военный советник КСИР скончался после удара США и Израиля по Сирии

В сообщении не уточняется, когда именно был нанесен удар. Однако иранский военный советник получил травы в период с конца июля по начало августа.
Игнат Далакян 2024-08-15 15:21:15
© Фото: Ammar Safarjalani, XinHua, Globallookpress

Военный советник ВКС Корпуса стражей исламской революции полковник Ахмадреза Афшари скончался от ран, которые получил при атаке Соединенных Штатов и Израиля по Сирийской Арабской Республике в последние недели. Об этом пишет агентство Fars.

«Полковник Ахмадреза Афшари погиб из-за ран, полученных в результате воздушной бомбардировки со стороны коалиции», - сообщил командующий Революционной гвардией Хосейн Салами.

В статье не уточняется, когда именно был нанесен удар, однако по сообщениям иранских средств массовой информации, советник КСИР получил травм в период с конца июля по начало августа.

Также отмечается, что США и Израиль наносят удары в Сирии по связанным с Ираном группировкам.

Ранее министерство обороны Сирийской Арабской Республики сообщило, что «коалиция» во главе с США 16 раз нарушила протоколы деконфликтации о несогласованных с РФ полетах в районе Эт-Танф. Военное ведомство подчеркнуло, что воздушное пространство САР нарушили две пары истребителей F-15, пара истребителей Typhoon, два истребителя-бомбардировщика Hornet и четыре пары штурмовиков A-10.

#в стране и мире #коалиция #сша #Израиль #Иран #ксир #удар #погиб #военный советник
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 