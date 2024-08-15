Военный советник КСИР скончался после удара США и Израиля по Сирии

Военный советник ВКС Корпуса стражей исламской революции полковник Ахмадреза Афшари скончался от ран, которые получил при атаке Соединенных Штатов и Израиля по Сирийской Арабской Республике в последние недели. Об этом пишет агентство Fars.

«Полковник Ахмадреза Афшари погиб из-за ран, полученных в результате воздушной бомбардировки со стороны коалиции», - сообщил командующий Революционной гвардией Хосейн Салами.

В статье не уточняется, когда именно был нанесен удар, однако по сообщениям иранских средств массовой информации, советник КСИР получил травм в период с конца июля по начало августа.

Также отмечается, что США и Израиль наносят удары в Сирии по связанным с Ираном группировкам.

Ранее министерство обороны Сирийской Арабской Республики сообщило, что «коалиция» во главе с США 16 раз нарушила протоколы деконфликтации о несогласованных с РФ полетах в районе Эт-Танф. Военное ведомство подчеркнуло, что воздушное пространство САР нарушили две пары истребителей F-15, пара истребителей Typhoon, два истребителя-бомбардировщика Hornet и четыре пары штурмовиков A-10.