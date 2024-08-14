«Коалиция» США 16 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии

«Международная антитеррористическая коалиция» во главе с США 16 раз нарушила протоколы деконфликтации о несогласованных с Россией полетах в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщает Министерство обороны.

Воздушное пространство Сирии было нарушено двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, парой истребителей-бомбардировщиков Hornet и четырьмя парами штурмовиков А-10.

БПЛА «коалиции» нарушили положения протоколов пять раз.

В Идлибской зоне деэскалации был зафиксирован один обстрел сирийских правительственных войск со стороны «Джабхат Ан-Нусра»* в провинции Идлиб.

Ранее американская авиабаза в Сирии подверглась обстрелу.

* Террористическая организация, запрещенная в России.