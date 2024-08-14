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«Коалиция» США 16 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии

БПЛА «коалиции» пять раз нарушили протоколы деконфликтации.
Мария Зайцева 2024-08-14 22:49:00
© Фото: defense.gov

«Международная антитеррористическая коалиция» во главе с США 16 раз нарушила протоколы деконфликтации о несогласованных с Россией полетах в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщает Министерство обороны.

Воздушное пространство Сирии было нарушено двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, парой истребителей-бомбардировщиков Hornet и четырьмя парами штурмовиков А-10.

БПЛА «коалиции» нарушили положения протоколов пять раз.

В Идлибской зоне деэскалации был зафиксирован один обстрел сирийских правительственных войск со стороны «Джабхат Ан-Нусра»* в провинции Идлиб.

Ранее американская авиабаза в Сирии подверглась обстрелу.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

#в стране и мире #сирия #бпла #эт-танф #идлибская зона #Коалиция США
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