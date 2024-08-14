«Коалиция» США 16 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии

«Международная антитеррористическая коалиция» во главе с США 16 раз нарушила протоколы деконфликтации о несогласованных с Россией полетах в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщает Министерство обороны.
Воздушное пространство Сирии было нарушено двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, парой истребителей-бомбардировщиков Hornet и четырьмя парами штурмовиков А-10.
БПЛА «коалиции» нарушили положения протоколов пять раз.
В Идлибской зоне деэскалации был зафиксирован один обстрел сирийских правительственных войск со стороны «Джабхат Ан-Нусра»* в провинции Идлиб.
Ранее американская авиабаза в Сирии подверглась обстрелу.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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