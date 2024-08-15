Макрон заявил о гибели двух пилотов Rafale после столкновения самолетов

Французский президент Эмманюэль Макрон сообщил о гибели двух пилотов истребителей Rafale, которые столкнулись во время тренировочного полета на востоке страны.

Прежде отмечалось, что из троих находившихся в воздухе пилотов один успел катапультироваться.

«Мы с грустью узнали о гибели капитана Себастьяна Мабира и лейтенанта Матиса Лоренса в результате авиакатастрофы во время тренировочного полета Rafale» - написал Макрон в социальной сети X.

Он добавил, что вся французская нация разделяет боль «семей и братьев по оружию» с авиабазы Сен-Дизье 113.

Днем 14 августа стало известно о потерпевших крушение двух военных истребителях Rafale ВВС Франции, это произошло в восточном департаменте Мерт и Мозель.

В воздухе находились три человека, двое из них - инструктор и ученик. Третий успел катапультироваться, он находится в сознании, но ранен. О причинах авиакатастрофы информации нет.