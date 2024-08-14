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Два самолета Rafale ВВС Франции разбились на северо-востоке страны

Один из пилотов найден, он получил травмы, но остался в сознании
Мария Зайцева 2024-08-14 15:49:01
© Фото: Kashif Masood, XinHua, Globallookpress

Два военных истребителя Rafale ВВС Франции потерпели крушение в районе восточного департамента Франции Мёрт и Мозель. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Изначально было известно о модели истребителей Mirage. Затем Лекорню поправил СМИ, что в авиакатастрофе столкнулись самолеты Rafale.

«Пилот, который катапультировался, был обнаружен. Раненый, он находится в сознании», - говорится в сообщении французской газеты Est Republicain.

Отмечается, что на борту самолетов находились три человека.

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