МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Собственница квартиры Долиной пыталась прорваться в жилище с группой неизвестных

Также сообщается о задержании курьера, которая обманом пыталась получить у певицы деньги за проданную квартиру и передать мошенникам.
Глеб Владовский 2024-08-14 11:01:15
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Новая собственница квартиры Ларисы Долиной, которая оценивалась свыше 100 млн рублей, пыталась проникнуть в жилище с так называемой «группой поддержки». Об этом сообщил Life.

Отмечается, что неизвестные, представшись охранникам ЖК покупателями квартиры, пытались прорваться в расположенное в московском районе Хамовники помещение. В результате, их задержали сотрудники правоохранительных органов для выяснения обстоятельств.

Среди задержанных была юридическая обладательница жилплощади - 34-летняя мать-одиночка. При этом не уточняется, откуда у женщины была сумма денег на покупку квартиры.

Life также сообщил, что вырученные от продажи жилплощади средства были переданы Долиной мошенникам. Они на протяжении нескольких месяцев уговаривали перевести деньги на якобы безопасные счета с целью их сохранения.

По данным агентства, выяснилось, что деньги у певицы забрала и передала мошенникам 53-летняя женщина. Сама курьер родом из Кирова, работала тренером по пилатесу и стретчингу, у нее есть муж и двое детей.

Напомним, что 13 августа Хамовнический суд Москвы арестовал курьера, которая обвиняется в причастности к афере с квартирой певицы Ларисы Долиной.

#в стране и мире #курьер #Мошенники #Лариса Долина #Хамовники
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 