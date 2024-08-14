Собственница квартиры Долиной пыталась прорваться в жилище с группой неизвестных

Новая собственница квартиры Ларисы Долиной, которая оценивалась свыше 100 млн рублей, пыталась проникнуть в жилище с так называемой «группой поддержки». Об этом сообщил Life.

Отмечается, что неизвестные, представшись охранникам ЖК покупателями квартиры, пытались прорваться в расположенное в московском районе Хамовники помещение. В результате, их задержали сотрудники правоохранительных органов для выяснения обстоятельств.

Среди задержанных была юридическая обладательница жилплощади - 34-летняя мать-одиночка. При этом не уточняется, откуда у женщины была сумма денег на покупку квартиры.

Life также сообщил, что вырученные от продажи жилплощади средства были переданы Долиной мошенникам. Они на протяжении нескольких месяцев уговаривали перевести деньги на якобы безопасные счета с целью их сохранения.

По данным агентства, выяснилось, что деньги у певицы забрала и передала мошенникам 53-летняя женщина. Сама курьер родом из Кирова, работала тренером по пилатесу и стретчингу, у нее есть муж и двое детей.

Напомним, что 13 августа Хамовнический суд Москвы арестовал курьера, которая обвиняется в причастности к афере с квартирой певицы Ларисы Долиной.