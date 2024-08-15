Пострадавшая при обстреле ВСУ в Судже врач будет учиться ходить заново

Пострадавшей при обстреле ВСУ врачу Дарье Конновой предстоит несколько месяцев реабилитации. Об этом 360 рассказала двоюродная сестра пострадавшей Татьяна.

Со слов родственницы, при госпитализации у Дарьи все тело было в осколочных ранения. Врачи сомневались, стоит ли удалять все осколки за один раз или лучше будет сделать это постепенно в период лечения.

«Коллеги погибли. Даша осталась чудом жива. Я считаю, что ее Пресвятая Богородица своим покровом прикрыла, потому что фельдшер мгновенно умер. Она сказала, что пульс потрогала, а его уже не было. Они лежали рядом», - рассказала Татьяна.

Пострадавшая Дарья Коннова вспомнила, что машины скорой помощи заходили в Суджи Курской области по очереди. Бригада Дарьи находилась на улице в то время, когда украинские военные начали обстреливать город.

«Я помню где-то около трех-четырех (взрывов - ред.). Потом мы все упали на землю. Мы были в бронежилетах и шлемах по технике безопасности. Куда направился водитель, я не увидела. Фельдшер лежал. И в этот момент я увидела, что признаков жизни у него нет», - рассказала собеседница 360.

В результате обстрела Дарья получила переломы нижней челюсти и поражения нервов кисти и стопы. Со слов пострадавшей, восстановление займет несколько месяцев, девушке предстоит заново научиться вставать и ходить.