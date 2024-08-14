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Появились кадры уничтожения дронами техники ВСУ у реки Днепр

Операторы беспилотников Псковского отделения ВДВ, получив координаты целей, сбросили заряды на автомобили противника.
2024-08-14 13:21:16
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Появились кадры уничтожения украинской автомобильной техники операторами FPV-дронов в районе реки Днепр. Видео продемонстрировало Минобороны России.

На кадрах видно, как вражеские автомобили под покровом темноты перемещаются в одном из населенных пунктов. Получив их координаты, в бой вступили операторы FPV-дронов из Псковского соединения ВДВ, которые поразили противника.

«Смелые и решительные действия десантников нарушили логистические цепочки противника и уничтожили более пяти автомобилей на правом берегу Днепра», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что расчеты ударных FPV-дронов отряда «Вега» сорвали очередную попытку ротации противника на Авдеевском направлении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов. 

#армия #ВДВ РФ #техника ВСУ #река днепр
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