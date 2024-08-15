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Летчик-снайпер Сторожук заявил, что Харчевский был отличным командиром

По словам собеседника «Звезды», Харчевский всегда мог настроить команду и взять на себя ответственность.
Глеб Владовский 2024-08-15 12:56:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Александр Харчевский был отличным командиром и достойным человеком. Об этом рассказал в интервью «Звезде» заслуженный военный летчик РФ Олег Сторожук.

«Он никогда не повышал голос, не боялся принять ответственности. Очень сильный и грамотный летчик», - рассказал он.

Сторожук сказал, что вместе с Харчевским принимал участие в параде Победы, различных учениях и других совместных вылетах. Кроме того, основатель «Соколов России» мог настроить команду, находил подходящие слова и никогда второпях не принимал решения.

«Мне довелось с ним летать и в одном самолете. Я ничего, кроме положительных качеств в этом человеке не нахожу», - сказал бывший летчик-снайпер.

Напомним, что о смерти Харчевского стало известно утром 15 августа. По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, он провёл на международных соревнованиях свыше 50 учебных воздушных боев с иностранными военными

#наш эксклюзив #Соколы России #Александр харчевский #группа высшего пилотажа
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