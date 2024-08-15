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Умер основатель группы высшего пилотажа «Соколы России» Харчевский

Точная причина смерти не указывается.
Глеб Владовский 2024-08-15 09:42:25
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Скончался ведущий и основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» Александр Харчевский. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его словам, военный летчик-снайпер провёл на международных соревнованиях свыше 50 учебных воздушных боев с иностранными военными и из каждого выходил победителем.

«Каждый, кто хоть раз был на авиашоу и видел высший пилотаж Харчевского, наверняка задумывался: "А могут ли самолёты вообще так летать?" А когда понимали, что человек выкручивает фигуры высшего пилотажа на седьмом десятке лет, улыбаясь перегрузкам», - написал в Telegram-канале глава региона.

Точная причина кончины заслуженного военного летчика России не указывается.

Напомним, что Харчевский являлся начальником Липецкого авиацентра. Там же в 1993 году он основал авиационную группы «Соколы России», члены которой демонстрируют элементы ближнего маневренного воздушного боя.

#в стране и мире #Липецкая область #Игорь Артамонов #Соколы России #Александр харчевский
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