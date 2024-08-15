Украинские войска за сутки 26 раз открыли огонь по территории ДНР

За минувшие сутки 14 августа украинские боевики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 26 раз. При этих ударах они выпустили по региону 85 различных боеприпасов.

Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, во время обстрелов погиб один человек, еще восемь жителей получили ранения. При этом среди пострадавших есть два сотрудника МЧС России, добавили в ведомстве.

«Поступили сведения о гибели гражданского лица и ранении восьми гражданских лиц», - уточнили специалисты.

Также повреждения при обстрелах ВСУ получили и различные строения, среди них 12 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, повреждено три автомобиля.

Наибольшее количество обстрелов, добавили в СЦКК, зафиксировано на Горловском направлении - 15, на Донецком - 11.

Вечером 14 августа стало известно о пострадавших при обстрелах Горловки двух сотрудниках МЧС. Они занимались тушением огня в частном секторе, который возник из-за атаки ВСУ.