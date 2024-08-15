МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украинские войска за сутки 26 раз открыли огонь по территории ДНР

Один мирный житель погиб во время обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики со стороны украинских боевиков.
Дарина Криц 2024-08-15 01:30:30
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

За минувшие сутки 14 августа украинские боевики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 26 раз. При этих ударах они выпустили по региону 85 различных боеприпасов.

Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, во время обстрелов погиб один человек, еще восемь жителей получили ранения. При этом среди пострадавших есть два сотрудника МЧС России, добавили в ведомстве.

«Поступили сведения о гибели гражданского лица и ранении восьми гражданских лиц», - уточнили специалисты.

Также повреждения при обстрелах ВСУ получили и различные строения, среди них 12 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, повреждено три автомобиля.

Наибольшее количество обстрелов, добавили в СЦКК, зафиксировано на Горловском направлении - 15, на Донецком - 11.

Вечером 14 августа стало известно о пострадавших при обстрелах Горловки двух сотрудниках МЧС. Они занимались тушением огня в частном секторе, который возник из-за атаки ВСУ.

#в стране и мире #ДНР #сцкк #обстрелы всу #погиб мирный житель
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 