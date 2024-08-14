Два сотрудника МЧС пострадали в Горловке в результате обстрела ВСУ

Два сотрудника МЧС России пострадали в Горловке в Донецкой Народной Республике в результате украинского обстрела. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ДНР при повторном обстреле пострадали двое сотрудников МЧС России», - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели тушили пожар в частном секторе, который был вызван ранее произошедшей атакой ВСУ.

В ведомстве дополнили, что во время ликвидации пожара личный состав несколько раз попал под обстрелы.

Пострадавших сотрудников госпитализировали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.