В Госдуму внесли законопроект против «жульничества» с ценами на продукты

Внесенный в Госдуму законопроект «О честной цене» призван бороться со шринкфляцией. Об этом рассказал «Звезде» депутат Государственной думы РФ и автор документа Борис Чернышов.

Шринкфляция, как объясняет парламентарий, по сути является жульничеством. Такой экономический термин обозначает ситуацию, когда объем упаковки или количество товара в нем уменьшается, а цена при этом остается такой же или даже немного растет.

Закон определит реальную стоимость продукта исходя из его веса. Однако под него попадут не все товары - например, исключением станут жевательные резинки и другие мелкофасовочные продукты.

«До маразма не доводим, но на товары первой необходимости и продукты, которые пользуются повышенным спросом, этот закон может распространяться. В ближайшее время он будет принят на рассмотрение комитетом», - сказал Чернышов.

Он также добавил, что законопроект в ближайшее время будет принят к рассмотрению комитетом, и выразил надежду, что его обсудит в первом чтении ГД РФ уже на следующей сессии. Депутат подчеркнул, что документ социально важен и социально ориентирован.

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