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Пилот «Стрижей» Русанов: Харчевский был летчиком от Бога

Летчик российской пилотажной группы «Стрижи» выразил соболезнования семье Харчевского.
Услада Дубинина 2024-08-15 11:57:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Основатель группы высшего пилотажа «Соколы России» Александр Харчевский навсегда останется в сердцах всех летчиков. Об этом «Звезде» заявил военный летчик 1 класса, летчик российской пилотажной группы «Стрижи» Владлен Русанов. Он уточнил, что до сих пор не знает причины смерти Харчевского.

«Очень много сделал для страны, для авиации. Тяжело воспринимать, что его нет. Память о нем всегда будет в кулуарах авиации и в сердцах каждого летчика», - сказал Русанов.

Летчик «Стрижей» выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего. Он рассказал, что Харчевский был «самым настоящим летчиком» и «летчиком от Бога». Владлен Русанов вспомнил, как виделся с Харчевским по работе и всегда получал поддержку от коллеги. 

О смерти Александра Харчевского стало известно утром 15 августа. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он рассказал, что Харчевский умел «выкручивать фигуры высшего пилотажа на седьмом десятке лет».

#летчик #наш эксклюзив #воспоминания #соболезования #Александр харчевский
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